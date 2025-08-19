نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة: الداخلية قضيت على "التيك توكر".. ركزوا على الإيجابيات وصورة مصر بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الإعلامية بسمة وهبة إلى التوقف عن الانجراف وراء ما وصفته بـ "الشراهة غير المبررة" لنشر الأخبار السلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك الممارسات قد تسيء إلى صورة مصر داخليًا وخارجيًا وتفتح الباب أمام الفتن والشائعات.

منشور بسمة وهبة

وقالت وهبة، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إن التركيز المبالغ فيه على السلبيات يخلق انطباعًا خاطئًا عن الواقع المصري، رغم الإنجازات المتنوعة التي تحققت في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والفن، وأضافت: "كفانا سلبية وهري في الفاضي.. مصر مليئة بالإيجابيات والفرص التي تستحق أن نسلط الضوء عليها."

وأكدت بسمة وهبة على أهمية إبراز المعالم السياحية والثقافية المصرية والترويج لها بصورة إيجابية، معتبرة أن ذلك ينعكس مباشرة على دعم السياحة والاقتصاد الوطني، وأكدت أن بناء صورة خارجية قوية لمصر مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع، سواء الإعلام أو المواطنين.

كما أشادت بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخرًا، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية "طهرت البلاد من ممارسات بعض صناع المحتوى على تيك توك الذين تجاوزوا القيم والتقاليد، ونجحت في مواجهة كل ما يهدد استقرار المجتمع"، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الدولة تكفل حقوق الأبرياء وتتعامل بحزم مع المخطئين.



وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب نشر روح التفاؤل والعمل الجاد، قائلة: "نحن بحاجة إلى التكاتف لتعزيز صورة مصر في الداخل والخارج، ودعم مسيرة التنمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر".