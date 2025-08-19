نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قلبية.. عمرو فريد شوقي يكشف عن حقيقة وفاة تيمور تيمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان ومدرب السباحة السابق عمرو فريد شوقي، رسالة لجمهور مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل في حادث مأساوي أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق.

وقال عمرو فريد شوقي، في منشوره: "الله يرحمك يا تيمور... بس حابب أقول حاجة مهمة في موضوع غرقه وهو بينقذ ابنه، باعتبار إني كنت مدرب سباحة زمان ومنقذا نهريا وعندي دورات إنقاذ دولية واشتغلت بيها فترة من حياتي أيام شبابي في النوادي والشواطئ الكبيرة، وياما اتعرضت لمواقف إنقاذ صعبة، فأقدر أجزم إن اللي حصل لتيمور الله يرحمه لازم يكون صدمة عاطفية أوقفت القلب أثناء الإنقاذ".

وأوضح عمرو فريد شوقي أن الإنقاذ يعتمد على العقل أكثر من العاطفة، حيث قال: "لا يمكن يكون تيمور أنقذ ابنه وغرق وهو بينقذه، لأنهما كانا سيغرقنا سويًا.

ولا يمكن يكون وصّله للبر وبعد كده يغرق لوحده، لكن اللي حصل بنسبة كبيرة إنه فعلًا أنقذ ابنه ووصله للبر، لكن قلبه ماستحملش الصدمة العاطفية مع مجهود السباحة، فحصل توقف في القلب وسقط في المياه".

واختتم قائلًا: "ما بالك تكون أول حالة إنقاذ في حياته هى إنقاذ ابنه!، طبيعي الصدمة العاطفية تبقى أقوى من قدرته على التحمل، الصدمة العاطفية قتلت قلبه".