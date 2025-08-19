نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سقوط شعرها.. رحمة حسن تكشف عن إصابة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمتها الأخيرة، شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" صورة ظهرت خلالها بيد مصابة وملفوفة برباط طبي.



وعلقت رحمة حسن على الصورة التي نشرتها قائلة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".



وكانت قد شاركت رحمة جمهورها تعرضها لوعكة صحية سابقة تسببت في سقوط شعرها، موضحة أنها تمر بحالة نفسية سيئة تسببت لها في هذه الأزمة.

ورفضت رحمة حسن اعتذار العيادة التي تسببت في أزمتها الصحية الأخيرة وسقوط شعرها، مؤكدة أنها لن تسامحهم أبدًا، وأن ما حدث معها هو انعدام كامل للضمير المهني، حيث قالت "أنا رديت عادي لأنى شخص كويس ومحترم، هما قالولي آسفين وطلبوا أروح العيادة، لكن دا مجرد كلام علشان مشتكيش".

وأردفت: "قالولي ليه مقولتيش قبل، قلت إن بعت بعدها بأقل من شهر، وقلتم هتكلمونى، لكن محدش كلمنى، والدكتورة عملتلي نفس الحاجة تاني، مش هسامحهم أبدًا ولا هسامح الدكتورة، ولا هقبل الاعتذار.. لأن اعتذارهم مش هيرجع شعري".