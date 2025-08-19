نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة مبادئ التمثيل والفنون الأدائية تختتم مخيم الخيال والإبداع بربع قرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون الثقافي والتبادل الفني بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ومركز ربع قرن للفنون العرض بدولة الإمارات العربية المتحدة، اختتمت فعاليات ورشة مبادئ التمثيل والفنون الأدائية التي امتدت لأكثر من 64 ساعة تدريبية مكثفة على مدار أسبوعين بمشاركة مجموعتين من الشباب والفتيات؛ الأولى فتيات سجايا من الفئة العمرية 13 حتى 17 عامًا، والثانية ناشئة الشارقة من البنين الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و19 عامًا.

تفاصيل البرنامج التدريبي



وقد ركز البرنامج التدريبي على غرس أهمية المسرح كوسيلة لبناء شخصية الشباب في مراحل التكوين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والإبداعية، إضافة إلى التدريب على التفاعل مع الجمهور وتطوير الأداء الصوتي والجسدي والحركي بما يعزز الثقة بالنفس ويصقل الموهبة الفنية.

"أحلام الناشئة" و“أحلام سجايا”



وجاءت حصيلة هذه التجربة في عرضين مسرحيين هما "أحلام الناشئة" و"أحلام سجايا" عبّرا عن خلاصة ما اكتسبه المشاركون من خبرات عملية وتجارب إبداعية، وأثبتا أن المسرح فضاء رحب لتفجير الطاقات الكامنة وصناعة الوعي.

المخرج مازن الغرباوي

وفي هذا السياق قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: "نحن نؤمن أن المسرح ليس مجرد وسيلة للعرض، بل هو مدرسة حقيقية لتكوين الشخصية الإنسانية وبناء جيل واعٍ ومبدع. هذه الورشة مثال حي على كيف يمكن للفنون أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب وتمنحهم أدوات للتعبير والتواصل الفعّال مع مجتمعهم."

كما وجّه المخرج والمدرب مازن الغرباوي الشكر والتقدير لإدارة مركز ربع قرن لفنون العرض ومديره الأستاذ الدكتور عدنان وسلوم ومديرة البرنامج الفنانة الأستاذة خديجة بكوش على إتاحة الفرصة لتدريب الطاقات الإماراتية الواعدة، والتي سنحت لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وشخصياتهم الإنسانية من خلال الدعم الكامل من صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي



جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ستنطلق دورته العاشرة في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025 والتي تحمل اسم النجمة القديرة إلهام شاهين، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان، بينما تتولى الرئاسة الشرفية سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.