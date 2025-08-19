نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال ناعيًا الدكتور يحيى عزمي: تخرج على يديه أجيال من السينمائيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، والذي رحل عن عامنا صباح اليوم الثلاثاء.

تصريحات المخرج خالد جلال

وقال المخرج خالد جلال، إننا فقدنا اليوم أستاذا من أساتذة الإخراج السينمائى، الذى تخرج على يديه أجيال عديدة من السينمائيين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

ويتقدم رئيس قطاع المسرح بخالص العزاء والمواساة لحرم الفقيد الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ولكل أسرة الفقيد ومحبيه، داعيا المولى عز وجل بأن يلهمهم الصبر والسلوان.