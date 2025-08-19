الرياض - كتبت رنا صلاح - استعادت الفنانة الأردنية ديانا كرزون واحدة من أبرز محطات مشوارها الفني، حيث عادت بذاكرتها إلى يوم 18 أغسطس من عام 2003، حين تُوجت بلقب "سوبر ستار العرب" في النسخة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب الذي شكّل نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

ديانا كرزون تحيي ذكرى انطلاقتها الفنية .. فيديو

ونشرت كرزون على حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام" مقطع فيديو للفنان حسن ميناوي وهو يعزف أحد أشهر ألحان أغنياتها، وعلّقت عليه بكلمات مؤثرة قالت فيها: "قبل ٢٢ سنة توجت سوبر ستار العرب وكأنها مبارح، ما في شي بشبه هاي اللحظة والفرحة اللي كانت مش بس فرحتي لحالي، كانت فرحة كل الناس اللي حبتني ودعمتني، زي اليوم ولدت فنياً معكم وبحبكم ودعمكم.. بمحبتكم وبمشاعركم الصادقة مستمرة، شكراً للفنان الرائع حسن ميناوي على هذا الإهداء بهاليوم المميز".

وتأتي هذه الذكرى في وقت تواصل فيه ديانا كرزون تألقها الفني، إذ شاركت مؤخراً في حفل جماهيري ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين، والذي أقيم يوم السبت 26 يوليو الماضي على المسرح الجنوبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

وقدمت كرزون خلال الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية التي لاقت صدى واسعًا، من بينها "عمان في القلب"، "الهوية أردنية"، "حنا كبار البلد"، "هيلا يا أردنية"، و"راسك يالغالي"، إلى جانب باقة من الأغاني العاطفية مثل "العمر ماشي"، "ملح البحر"، "انساني مابنساك"، و"أبعاد كنتم ولا قريبين"، واختتمت الحفل بوصلة غنائية مميزة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، أظهرت فيها قدراتها الصوتية العالية وحسها الفني المرهف.

وتُعد ديانا كرزون من أبرز الأصوات الأردنية التي جمعت بين الأصالة والتجديد، حيث حافظت على حضورها الفني المتوازن منذ انطلاقتها قبل أكثر من عقدين، مستندة إلى قاعدة جماهيرية واسعة في الأردن والعالم العربي.