الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي ضخم في مصر، من المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في منطقة الساحل الشمالي، حيث تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع من محبيه في مصر والوطن العربي.

سعد لمجرد يعود إلى مصر بحفل صيفي ضخم

وشارك لمجرد جمهوره عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو كشف فيه عن تفاصيل الحفل، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى متابعيه قال فيها: "حفل الساحل هتكون جميلة بيكم يا حبايب قلبي"، في تعبير عن حماسه الكبير للقاء الجمهور المصري مجددًا.

وكانت الفنانة المصرية هالة صدقي من أوائل المرحّبين بوصول سعد لمجرد إلى مصر، حيث وثّقت لحظة استقباله بفيديو ظهرت فيه وهي تمازحه قائلة: "أجمل مفاجأة في الساحل، صديقي وعزيزي سعد لمجرد، نورت مصر ونورتي الساحل"، في مشهد عكس دفء العلاقة بين الفنانين وروح الترحيب التي استقبل بها لمجرد.

ويُتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أن حفلات سعد لمجرد تتميز بأجواء استعراضية وموسيقية مبهرة، تلقى صدى واسعًا بين فئة الشباب، وتُعرف بتفاعل الجمهور الحي معها.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور غنائي لسعد لمجرد في يوليو الماضي خلال حفل جماهيري ضخم أقيم في المغرب. كما شارك مؤخرًا في عمل غنائي مشترك مع المطربة بوسي بعنوان "الشقاوة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" من بطولة النجم أمير كرارة، وقد كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحّنها عزيز الشافعي، بينما تولى التوزيع الموسيقي أمين نبيل.