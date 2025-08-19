الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور مثير للجدل، أوضح المنتج أحمد السبكي أن فيلمه الجديد "سفاح التجمع"، من بطولة أحمد الفيشاوي، لا يستند إلى القصة الواقعية المعروفة إعلاميًا بنفس الاسم، مؤكدًا أن العمل ينتمي إلى فئة أفلام الرعب، وأن اختيار الاسم جاء لأسباب درامية بحتة وليس بهدف إثارة الجدل أو استغلال قضية حقيقية.

أحمد السبكي يرد على جدل سفاح التجمع

السبكي شدد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على أن الفيلم حصل على موافقة الرقابة، وأنه يختلف جوهريًا عن القصة الواقعية، مشيرًا إلى أن شخصية "السفاح" في الفيلم لديها ابنة، بينما المتهم الحقيقي لديه ابن، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم التطابق.

كما أثنى على أداء الفيشاوي في أدوار الشخصيات المضطربة، مؤكدًا أن الفيلم لا يهدف إلى تجسيد الواقع، بل إلى تقديم تجربة سينمائية مستقلة.



في المقابل، عبّر المحامي هابي بشير، وكيل أسرة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، عن استياء الأسرة من استخدام الاسم ذاته، معتبرًا أن ذلك يمس الحياة الشخصية ويخالف المادة 57 من الدستور المصري.

وأشار إلى وجود تشابهات في الاسم، والوشم، وطريقة نطق اللغة الإنجليزية، ما يعزز شكوك الأسرة حول استلهام الفيلم من القضية الحقيقية.



بشير لوّح بإمكانية التصعيد القانوني، مؤكدًا أن الأسرة قد تطالب بتعويض مادي إذا ثبت وجود مشاهد تمس السمعة، وقد تصل القضية إلى "سب وقذف".

كما شدد على أن الرقابة تشترط تغيير الأسماء والملابسات أو الحصول على موافقة الأطراف المعنية عند الاقتباس من وقائع حقيقية، وإلا فإن عرض الفيلم قد يُوقف وتُسحب تراخيصه.



ورغم تأكيد الأسرة أنها لا تسعى وراء المال، إلا أن المحامي أشار إلى أن أفرادها تعرضوا لمضايقات كبيرة منذ بداية القضية، ما يجعلهم حريصين على حماية خصوصيتهم من أي استغلال فني أو إعلامي.