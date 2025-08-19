نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق أسماء 4 نقاد كبار على جوائز أفضل مقال أو دراسة حول الأفلام القصيرة جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان VS-FILM إطلاق أسماء 4 من كبار النقاد الراحلين علي جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا في نسحتها الثانية التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون.



الدكتورة غادة جبارة رئيس

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية أن إطلاق أسماء النقاد الـ4 علي الجوائز يأتي عرفانا بما قدمونه من كتابات ودراسات ساهمت في تطور حركة النقد السينمائي العربي وفي تأسيس أجيالا سينمائية ونقدية تواصل عطائها السينمائي حتى الآن.



وكشفت أن الجائزة الأولى تحمل إسم الناقد الكبير الراحل سمير فريد والجائزة الثانية إسم الناقدة الكبيرة الراحلة إيريس نظمي فيما يطلق إسم الناقد الكبير الراحل سامي السلاموني علي الجائزة الثالثة بينما تحمل الجائزة الرابعة إسم الناقد الكبير الراحل علي أبو شادي.

الدكتور أسامة أبو نار



من جانبه قال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن المسابقة حققت المردود منها منذ اللحظات الأولي للإعلان عن نسختها الأولي العام الماضي وهو ماتمثل في حجم المشاركات المصرية والعربية التي حظيت بها المسابقة، مشيرًا إلى أن المسابقة نجحت في الخروج بعيدًا عن الحدود لتضم مواهب نقدية عربية شابة وفي نفس الوقت ساهمت في ترسيخ مفهوم صناعة الفيلم القصير جدا أو سينما المستقبل كما يراها قطاع كبير من السينمائيين وخبراء الصناعة.

زياد باسمير



ومن جهته ذكر الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن المسابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي وأن إدارة المهرجان كانت تعي جيدًا أهميتها لذلك خصصت لها جوائز مالية لإجتذاب عدد كبيرمن النقاد والدارسين

وأشار "باسمير "إلى أن قيمة جوائز المسابقة تصل إلى نحو 30 ألف جنيه، ويحصل الفائز الأول على 15 ألف جنيه والفائز الثاني علي 10 ألاف جنيه ويحصل الفائز الثالث علي 5 ألاف جنيه

لافتًا إلى أنه يحق للجنة التحكيم إضافة الجائزة الرابعة على أن يتم تخصيص قيمة مالية لها، مشددًا على أن قيمة الجوائز المالية ستشهد زيادة في النسخ القادمة من المسابقة.