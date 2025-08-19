نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز القومي للسينما ينعى رحيل الأستاذ الدكتور يحيى عزمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والذي وافته المنية صباح اليوم.

تصريحات الدكتور أحمد صالح

وأكد الدكتور أحمد صالح أن الوسط السينمائي فقد قيمة أكاديمية وفنية كبيرة برحيل الدكتور يحيى عزمي، الذي أسهم بعطائه وإخلاصه في إثراء الحركة السينمائية والأكاديمية بمصر لسنوات طويلة، تاركًا إرثًا علميًا وفنيًا سيظل خالدًا بين طلابه ومحبيه.

ويتقدم المركز القومي للسينما بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وتلاميذه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.