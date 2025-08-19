بعد أزمتها الاخيرة.. هيفاء وهبي تحذف منشورها على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - حذفت الفنانة هيفاء وهبي منشورها الأخير، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرم، الذي كانت ترد به على إحدى محللات لغة الجسد، والتي انتقدت أسلوبها في أحد الفيديوهات الخاصة بها.

منشور هيفاء وهبي



وكانت قد كتبت هيفاء وهبي: "دكتورة الغيرة روحي عالجي حالك مني وحلي مشاكلك النفسية مع أنوثتك المفقودة، العمى ما ازنجك".



وتابعت هيفاء: "بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي ياشكلة حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي أشهر واحدة بالشرق الأوسط".

تفاصيل ألبوم هيفاء وهبي الجديد

تستعد النجمة هيفاء وهبي، لإطلاق أول ميجا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

وكشف المنتج الفني تامر عبدالمنعم، مدير أعمال هيفاء، تفاصيل الألبوم المرتقب، موضحا بأنه سيصدر على 4 مراحل أو "بوكيهات"، تضم كل مرحلة 5 أغاني، وهو ما يمثل تجربة فنية جديدة تعطي مساحة أكبر للتنوع والتجديد في العمل.