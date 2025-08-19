نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل الدكتور يحيى عزمي أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكي ينعيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الدكتور يحيى عزمي، أستاذ معهد السينما، وزوج الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والذي توفي صباح اليوم.

وقال زكي، أن الراحل كان “أستاذًا قديرًا ترك بصمة مميزة في معهد السينما، وأسهم بعطائه في تخريج أجيال من المبدعين”، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وتلامذته الصبر والسلوان.

موعد صلاة الجنازة على الدكتور يحيى عزمي

وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور أسرته وأصدقائه وزملائه من الوسط الأكاديمي والفني.

معلومات عن الدكتور يحيى عزمي

ويعد الدكتور يحيى عزمي واحدًا من الأساتذة البارزين في معهد السينما، حيث ارتبط اسمه بمسيرة أكاديمية حافلة أثرت الحياة الفنية والثقافية.