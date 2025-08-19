نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "أزمة ثقة" قبل عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسلسل أزمة ثقة بطولة الفنانة نجلاء بدر والفنان هاني عادل، والذي من المفترض أن يعُرض خلال الأيام القادمة على شاشة قناة ON.



وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل أزمة ثقة عن موعد عرض العمل والذي من المفترض أن يعُرض يوم الأحد 24 أغسطس 2025 على قناة ON في تمام الساعة الـ7:00 مسًاء.

أبطال مسلسل "أزمة ثقة"

مسلسل أزمة ثقة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضى، وهو من بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث مسلسل أزمة ثقة في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات العائلية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء.