كريم فهمي: "التمثيل عبارة عن توازن بين الموهبة والعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم فهمي عن أسرار في حياته الشخصية منها أنه لا يستثمر أمواله في مجال خارج التمثيل، مؤكدا أن التأليف عبارة عن مزيج متوازن بين الموهبة والعلم، خلال تصريحات تلفزيونية له.

وقال كريم فهمي: "مش بستثمر فلوسي في مجال بره التمثيل وعارف إن ده غلط.. ولو فتحت مشروع في المستقبل هيكون له علاقة بـ طب الأسنان عشان دي أكتر حاجة بفهم فيها".



وتابع: "التمثيل عبارة عن توازن بين الموهبة والعلم، والموهبة دي بتكون رزق من ربنا، وممكن أبقى قاعد عادي ألاقي الفكرة جتلي مرة واحدة وأبدأ شغل عليها".

ويعرض الآن لكريم فهمي مسلسل 220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.