نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يستعد لطرح ألبومه الجديد 29 أغسطس ويكشف أولى أغانيه الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مطرب الراب ويجز لطرح ألبومه الغنائي الجديد يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس الجاري، على أن يطلق أولى أغاني الألبوم يوم الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يقدم ويجز باقة من أغنيات الألبوم، إلى جانب عدد من أشهر أعماله، خلال حفله المرتقب في مهرجان العلمين الجديدة.



النسخة الثالثة من مهرجان العلمين

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين من 18 يوليو وحتى 29 أغسطس، في قلب المدينة التراثية بساحة U-ARENA، التي صُممت لتستوعب آلاف الحضور وتكون وجهة نابضة بالحياة لعشاق الفن والموسيقى.

وتتولى شركة “تذكرتي” تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية بالمهرجان، والذي يقام هذا العام برعاية عدة جهات كبرى من بينها المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





المهرجان الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في نسختيه السابقتين، استقطب جمهورًا من مختلف الفئات والجنسيات، حيث شهدت الدورة الماضية حضور زوار من أكثر من 104 جنسيات، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسيين من داخل وخارج مصر.



أول بطولة سينمائية لويجز

على جانب آخر، يخوض ويجز أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم “وتر واحد” مع المخرج علي العربي، بعد نجاح تعاونهما السابق في أغنيتي “عز العرب” بكأس العالم، و*“بعودة يا بلادي”*. ويأتي الفيلم ليكمل الخط الإنساني والفني الذي يقدمه العربي مع ويجز، في تجربة جديدة تمزج بين الموسيقى والصورة بروح واقعية معاصرة.