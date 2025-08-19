شريف حافظ: “بقيت بخاف من الأخبار الوحشة”.. رسالة مؤثرة بعد رحيل تيمور تيمور



القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الفنان شريف حافظ رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، عبر فيها عن حزنه بعد مشاركته في عزاء صديقه الراحل تيمور، مؤكدًا أنه أصبح أكثر خشية من فقدان الأحبة ومفاجآت القدر.





وكتب شريف في ستوري عبر “إنستجرام”: “أنا بقيت بسلم على صحابي في عزاء تيمور وأنا بقولهم ربنا يحفظكم ويطول في عمركم… الموضوع اتكرر كتير أنا بقيت قاعد خايف من الأخبار الوحشة عن الناس اللي اعرفها ومروا بحياتي ويتوجع جدًا على الناس الحلوة حتى لو العلاقة مش وطيدة، الله يحفظ الجميع ويحسن ختامنا جميعًا ويسكن اللي راحوا الفردوس الأعلى”.



الفنان شريف حافظ عبر “إنستجرام” بعد رحيل تيمور تيمور





آخر أعمال شريف حافظ

يُذكر أن شريف حافظ قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “أثينا” الذي عُرض في موسم رمضان 2025 إلى جانب النجمة ريهام حجاج، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا.





كما شارك في مسلسل “سِرّ الباتع” مع المخرج خالد يوسف في رمضان 2023، وسبق أن قدّم أدوارًا مؤثرة في “الاختيار 3” و**“راجعين يا هوى”** بموسم 2022، حيث أثبت نفسه كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية.