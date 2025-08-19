أحمد السبكي: “مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!”



علق المنتج أحمد السبكي على الأزمة المثارة حول فيلمه الجديد “الملحد”، مؤكدًا أنه تفاجأ بوجود قضية مرفوعة ضده بسبب العمل، رغم أن الفيلم لم يُعرض بعد.



وقال السبكي في تصريحات لبرنامج تفاصيل: “فيلم الملحد واقف ليه ورافعين عليا قضية ليه؟ هو حد شاف الفيلم! إيه السبب إنهم يرفعوا عليا قضية؟”، معبّرًا عن اندهاشه من الهجوم الذي تعرض له الفيلم قبل مشاهدته أو الحكم عليه.





ويضم فيلم “الملحد” بطولة عدد من النجوم، من بينهم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم، تارا عماد، نجلاء بدر، وصابرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال أحمد حاتم

آخر أعمال أحمد حاتم المعروضة كان فيلم “عاشق”، حيث جسّد شخصية طبيب يعالج حالات الإدمان، ويقع في حب فتاة (تجسدها أسماء أبو اليزيد) تعاني من أزمات متعلقة بالإدمان، في إطار رومانسي إنساني، ويُعد هذا التعاون بين حاتم وأسماء ثالث تعاون سينمائي بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم الخيال العلمي “موسى”، حيث يخترع البطل روبوتًا ليؤنس وحدته، وفيلم “قمر 14”، الذي تناول مجموعة من العلاقات العاطفية المتشابكة تحت ضوء القمر ليلة 14، في إسقاط رمزي على الحب والمجتمع.

نبذة عن أحمد حاتم

أحمد حاتم هو أحد أبرز نجوم جيله، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال فيلم “أوقات فراغ”، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وعرّف الجمهور بموهبته. منذ ذلك الحين، قدّم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، وتميّز بأداء رومانسي عذب، وحرص على التنقل بين الأنواع الفنية المختلفة، مما جعله من الوجوه المحببة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.