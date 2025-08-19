عماد يسري: أعمال الجريمة اللي بيقدمها الفن بها جزء توعوي للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الناقد الفني عماد يسري، عن غضبه الشديد من محامي أسرة سفاح التجمع، معقبًا أنه كيف يتعرض الفيلم لحياة شخص قاتل متسلسل دمر المجتمع ولم يخشى على سمعة والدته.



وتابع الناقد عماد يسري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا "أدافع عن سمعة مين بالظبط، سفاح التجمع كان همه أنه يلم فلوس ومعندوش ضمير إنساني، ومينفعش أننا نحكم على عمل من إسمه، وتشابه الإسم مش ملك أسرة القاتل بقينا بندافع عن سفاح وسمعته".

وأشار عماد يسري، إلى أن إختيار أحمد الفيشاوي للقيام ببطولة فيلم سفاح التجمع لأنه مناسب لنوعية تلك الأدوار، فالهدف من أعمال الجريمة بها جزء توعوي للمجتمع وذلك هو دور الفن.