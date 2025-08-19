نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نصر.. صانع الضحكة وأيقونة الكاميرا الخفية في ذكرى ميلاده (تقرير) في المقال التالي

في مثل هذا اليوم 18 أغسطس عام 1946، وُلد أحد أعمدة الكوميديا العربية، الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي بدأ مشواره كمنولوجست يقلّد النجوم، قبل أن يسطع نجمه كأيقونة للكاميرا الخفية وصاحب شخصية “زكية زكريا” التي حجزت مكانًا خاصًا في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

الفنان الكبير إبراهيم نصر

تخرج نصر في كلية الآداب عام 1972، وحصد خلال دراسته عددًا من الجوائز لمشاركاته مع فريق التمثيل. تنقل بين المسرح والسينما والتليفزيون، مقدمًا أدوارًا لافتة، لكن شهرته الكبرى جاءت عبر برنامجه الرمضاني الشهير “الكاميرا الخفية” الذي ارتبط باسمه وظل علامة فارقة في تاريخ الكوميديا العربية.

ورغم أن آخرين خاضوا تجربة برامج المقالب قبله وبعده، إلا أن إبراهيم نصر ظل الأبرز والأكثر تأثيرًا، حتى صار اسمه مرادفًا لفكرة “الكاميرا الخفية” نفسها.

أبرز أعماله

على مدار مسيرته، قدم عشرات الأعمال المتنوعة:

• في الدراما: حكاية لها العجب، الزمن المر، على باب زويلة، مارد الجبل، زوبة سات وغيرها.

• في المسرح: عطشان يا صبايا، مصر بلدنا، عائلة عصرية جدًا، زكية زكريا والعصابة المفترية.

• في السينما: شمس الزناتي، بيت بلا حنان، مستر كاراتيه، امرأة واحدة لا تكفي، حسن اللول، إكس لارج حيث جسّد شخصية الخال عزمي، وصولًا إلى آخر ظهور له في فيلم صاحب المقام عام 2020.



إرثه الفني

رحل إبراهيم نصر في أغسطس 2020، لكن إرثه ما زال نابضًا بالضحكة التي صنعت جيلًا كاملًا من البهجة، وبقي اسمه محفورًا كأحد رموز الكوميديا الذين جمعوا بين الإبداع وخفة الظل.