مي عز الدين تتألق في إجازتها الصيفية وتستعيد بريقها على السوشيال ميديا

خلال عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، خطفت النجمة مي عز الدين الأنظار بإطلالة طبيعية وناعمة، بعدما شاركت جمهورها صورة وفيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، ظهورها البسيط لاقى تفاعلًا واسعًا من محبيها، الذين أشادوا بجمالها العفوي وابتعادها عن أي تكلف.

وعادت مي مؤخرًا للتواجد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب النسبي، حيث بدأت في مشاركة جمهورها تفاصيل من يومياتها، سواء صور من رحلاتها وإجازاتها أو لقطات خاصة من حياتها، وهو ما استقبله متابعوها بترحيب كبير وسعادة بعودتها للتواصل المباشر معهم.

آخر أعمال مي عز الدين

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال مي عز الدين في موسم دراما رمضان 2025 مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي ناقش قضية “المحلل الشرعي” من خلال قصة امرأة مطلقة ثلاث مرات تبحث عن سبيل للعودة إلى زوجها من أجل ابنها، فتلتقي مصادفة بسائق أوبر غير متزوج وتعرض عليه الزواج دون أن تكشف له عن سببها الحقيقي.

أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"



المسلسل شارك في بطولته: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عايدة رياض، تقى حسام، محمود عزب، وغيرهم، مع ضيوف الشرف ميس حمدان وعمر السعيد. العمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.