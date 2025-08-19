نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة تتصدر الترند بصور جديدة وتلاوة قرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة من الصور الشخصية، مرفقة بتلاوة عذبة بصوت الشيخ حسين البديري من سورة يونس، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وأعاد الجدل حول اختياراتها الأخيرة.

الفنانة حلا شيحة

في الوقت نفسه، حرصت حلا على نفي تصريحات منسوبة إليها بشأن فترة زواجها من الداعية معز مسعود، مؤكدة عبر خاصية “ستورى”: “مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني ياريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني أنا ما قلتش الكلام ده نهائي”.

وكانت حلا قد ظهرت مؤخرًا في فيديو تحدثت فيه عن تجربة طلاقها الصعبة، قبل أن تطلق سلسلة فيديوهات جديدة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، والتي تقدم من خلالها محتوى ديني، وأوضحت أنها تسعى عبر هذه المنصة لمشاركة تجاربها وأفكارها حول الدين وما مرت به من تقلبات نفسية وروحية.

وعن تلك الفترة، وصفت حلا مشاعرها قائلة: “إنسان يتمكن منه الخوف تختل موازينه.. الحاجات اللي كان شايفها فوق، يشوفها تحت والعكس.. لأن عينه أصبحت ترى من زاوية الخوف وليس الإيمان الجميل اللي ربنا عايزنا نعيش به.. أنا كنت بحب ربنا وقريبة منه، لكن لما تملكني الخوف وحبي لأولادي زاد حصلت لي انتكاسة قوية، ومرحلة الطلاق لم تكن سهلة كنت كل ما أضعف، أقوم وأدعي وأقول يا رب رغم إن الناس ماكنتش شايفة ده، لكن جوايا كنت منهارة”.