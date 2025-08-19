نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله السابعة.. ناجي شاكر يروي أسرار كواليس “شفيقة ومتولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كواليس “شفيقة ومتولي”.. عندما أقنع ناجي شاكر سعاد حسني بملامح البساطة

كشف الفنان الكبير الراحل ناجي شاكر عن تفاصيل تعاونه مع الشاعر الراحل صلاح جاهين والنجمة سعاد حسني في فيلم “شفيقة ومتولي”، مشيرًا إلى أن البداية جاءت باتصال مفاجئ من جاهين فور عودته إلى مصر.

الفنان الكبير الراحل ناجي شاكر

وقال شاكر: “أول ما رجعت مصر، كلّمني صلاح جاهين وقال لي: (مستنيك نعمل فيلم)، وكان يقصد فيلم شفيقة ومتولي، جلست معه وبدأت في تصميم الشخصية، ورسمت أول سكيش لشفيقة، بعدها قابلت سعاد حسني، وكانت إنسانة لطيفة وجميلة جدًا، شافت شغلي وقالت لي: (إزاي ألبس جلابية وشعري منكوش كده؟!)، فقلت لها: (عايزينك كده… دي شخصية شفيقة)، سألتني: (شايف ده كواليس؟)، قلت لها: (آه)”.

وأوضح شاكر أن سعاد حسني كانت حريصة دومًا على مظهرها في أعمالها، وتمتلك أسلوبًا خاصًا في رسم ملامح الشخصيات، وهو ما جعلها تتردد في البداية، قبل أن تقتنع بالرؤية الفنية للدور، الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز أدوارها السينمائية.

جدير بالذكر أن فيلم “شفيقة ومتولي” عُرض عام 1978، وهو من بطولة: سعاد حسني، أحمد مظهر، محمود عبد العزيز، أحمد زكي، جميل راتب، يونس شلبي، محمود الجندي، وغيرهم، سيناريو وحوار صلاح جاهين، وإخراج علي بدرخان، وإنتاج يوسف شاهين.

وتدور أحداث الفيلم في فترة تجنيد عشرات الآلاف من الشباب بالسخرة في حفر قناة السويس، حيث يترك متولي شقيقته شفيقة مع الجد العجوز، لتقع فريسة إغواء ابن شيخ البلد، ثم تنحدر حياتها تدريجيًا حتى تصبح عشيقة الطرابيشي مورد العبيد.