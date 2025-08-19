نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب يطرح “استمارة 6” قريبًا.. ويخوض سباق السينما والدراما بعدة أعمال جديدة في المقال التالي

يستعد النجم دياب لطرح أحدث أغنياته بعنوان “إستمارة 6” خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات عمرو قطب، ألحان حسين زكريا، توزيع موسيقي رامي نوار. الأغنية تحمل طابعًا مختلفًا، ومن المنتظر أن تحقق صدى واسعًا عقب إطلاقها.

على الصعيد الفني، يبدأ دياب منتصف أغسطس تصوير فيلم “هيروشيما” مع النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم حنان مطاوع، ياسمين رئيس، ناهد السباعي وآخرون.

كما يشرع دياب في تصوير مسلسله الجديد “بينج كلي” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تجهيز الديكورات الخاصة بالتصوير.

ولم يتوقف نشاط دياب عند هذا الحد، إذ يطل أيضًا كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” بطولة محمد إمام وشيكو، من إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار، في تجربة سينمائية تحمل الطابع التشويقي الكوميدي وتجمع إمام وشيكو لأول مرة على الشاشة الكبيرة.