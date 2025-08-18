جميلة عزيز تكشف عن مستجدات حالتها الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة جميلة عزيز عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مجددًا.

قالت جميلة عزيز في تصريحات خاصة لصدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي " كنت فاكرة الموضوع بسيط طلع عندي قطع في شبكة العين ولسة متابعة مع الدكتارة، كمان بتابع علاج السرطان الكيماوي وعندي مواعيد مع الدكتارة وأن شاء الله خير ادعولي لاني تعبانة وشكرا لمحبتكم

يذكر أن كانت قد كتبت الفنانة جميلة عزيز عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ادعولى ربنا يتمم شفاءي على خير يارب و انا بشكر كل الناس المحترمة الطيبة الأصيلة الجميلة اللى سألوا عليا سواء على السوشيال ميديا أو على الموبايل ودعولى وبيدعولى بالشفاء والصحة والعافية وربنا يتمم شفاءي على خير يارب. ربنا يكرمهم ويراضيهم بالخير كله ويسعدهم ويحفظهم من أى شر وربنا يكفيهم شر المستخبي بحبكم فى الله".