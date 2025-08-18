محامي أسرة سفاح التجمع: نطالب بتعويض مادي في حالة تشابه الفيلم بالقصة الحقيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المحامي هابي بشير وكيل أسرة سفاح التجمع، أنه والدته وابنه وطليقته لهم الحق في مطالبة صناع العمل الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي بتعويضهم ماديًا في حالة تشابه الفيلم بالقصة الحقيقية، والشق الآخر الجنائي أنه لو هناك مشاهد جريئة أو تمس سمعة الشخص وقتها يتعرض صناع العمل لقضية سب وقذف.



وتابع محامي أسرة سفاح التجمع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يشترط عدم إسناد الوقائع الحقيقة إلا بعد تغيير الأسماء والملابسات أو الحصول على موافقة الأطراف المعنية وعدم الإلتزام بذلك الشرط يؤدي لوقف عرض المنع وسحب التراخيص



وأردف محامي أسرة سفاح التجمع، أن أسرة سفاح التجمع لم تقصد إثارة أي جدل بهدف المال لأنهم لا يحتاجون لأي ماديات ولأنهم أغنياء ومعظم الأسرة يتواجدون في أمريكا فهم تعرضوا للمضايقات منذ بدأ القضية.



