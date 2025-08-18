بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه توب باللون الاسود، ووضعت مكياج يبرز جمال بشرتها الطبيعي مع أحمر الشفاة باللون الوردي، تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

أحدث اعمال ياسمين صبري

ومن ناحية اخري، انتهت ياسمين صبرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.