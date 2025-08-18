تفاصيل شخصية ملك أحمد زاهر في مسلسل "أزمة ثقة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت القنانة ملك أحمد زاهر تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل، والذي من المقرر عرضه يوم 24 أغسطس عبر منصة Watch It وقناة ON.

ملك زاهر تشارك كواليس مسلسل "أزمة ثقة"

و شاركت ملك زاهر متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، صور من كواليس مسلسل "أزمة ثقة" جمعتها بكل من: منة فضالي، والفنانة إنجي المقدم، والفنان هاني عادل.

شخصية ملك أحمد زاهر في مسلسل "أزمة ثقة"

وعلّقت ليلي زاهر علي الصور قائلة: "أخيرًا بعد وقت طويل جدًا، هتقابلوا أكتر شخصية كنت متحمسة أنكم تشوفوها (مريم)، المسلسل ده والشخصية دي بالذات علموني كتير وتعبوني أوي، لكن من أقرب التجارب لقلبي".

ابطال مسلسل "أزمة ثقة"

مسلسل أزمة ثقة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضى، وهو من بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث مسلسل أزمة ثقة في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات العائلية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء.