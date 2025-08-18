بفستان برتقالي.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أحدث ظهور لـ هاجر أحمد

وظهرت هاجر احمد بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا طويلا باللون البرتقالي، ووضعت مكياج يناسب بشرتها الطبيعي، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على ظهرها بطريقة ناعمة.

آخر أعمال هاجر أحمد في الدراما

وكان آخر أعمال هاجر أحمد في الدراما هو مسلسل “المعلم” من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل “المعلم”

تدور أحداث مسلسل "المعلم"، حول شخصية المعلم حامد، الذي يعمل كتاجر سمك ويتم تجسيده بواسطة الفنان مصطفى شعبان. يسعى المعلم لكسب سمعة مرموقة وتحقيق نجاحه في سوق السمك، حيث يكون ابنًا لأحد أكبر التجار في السوق

آخر أعمال هاجر أحمد في السينما

بينما آخر أعمال هاجر أحمد في السينما هو فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح،مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمدوفيق،والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي.

قصة فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث فيلم “أهل الكهف” في عام 250 ميلاديًا، حيث يتناول صراع الإنسان مع الزمن. يحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم استمر لأكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في عصر مختلف تمامًا عن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه، مما يضعهم أمام تحديات جديدة في مواجهة الواقع الغريب.