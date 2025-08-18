أحمد السبكي لـ طليقة سفاح التجمع: "ابنك مش موجود عندي في الفيلم وهنشيل السفاح في عينينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - رد المنتج أحمد السبكي، على طليقة سفاح التجمع بشأن تشابه حياة طليقها والفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، قائلًا:"هي مطلقة بقالها 7 سنيني وجايه تتكلم دلوقتي".



وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا أن طليقة سفاح التجمع تفتعل زوبعة، "هي جاية تتمحك في السفاح الحقيقي دلوقتي وفي الفيلم خلال الأحداث السفاح عنده بنت، وفي الحقيقة هو عنده ابن يعني في إختلاف كبير ومتخافش على ابنها، السفاح هنشيله في عنينا".



وأردف المنتج أحمد السبكي، أن فيلم سفاح التجمع تم الحصول على موافقة من الرقابة كما أن أحمد الفيشاوي حقق نجاح كبيرًا وخاصة في أدوار السايكو، مردفًا أنه لا يعلم ماذا فعل السفاح الحقيقي.



