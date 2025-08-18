أحمد السبكي: ترشيح أحمد الفيشاوي في "سفاح التجمع" بسبب نجاحه في أدوار السايكو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المنتج أحمد السبكي، أن فيلم السفاح الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، ليس له علاقة بالقصة المعروفية أعلاميًا "سفاح التجمع"، وأن العمل لا يتحدث عن ذلك الشخص، فهو بعيدًا عنه للغاية.



وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، إن إسم الفيلم هو ما أثار تلك الضجة، كما أن العمل يحمل إسم "إعترافات سفاح التجمع"، وهو فيلم رعب، وأحمد الفيشاوي جاء من ترشيح المؤلف والعمل ليس له اي علاقة بذلك الشخص، مردفًا أنه لو هناك أي تشابه فعليهم بالرجوع لمؤلف الفيلم.



وأشار المنتج أحمد السبكي، إلى أنه لم يتواصل مع أحد من أقارب شخصية سفاح التجمع لأن العمل مختلف عنه كليًا، واصفًا حديثه طليقة السفاح:"عاوزين أي زيطة وخلاص، أي زوبعة على الفاضي.. أنا مالي أنا بالتشابه ده".



