نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمرو الليثي: "عايشة الدور" تجربة عظيمة واللعبة مسلسل أيقوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الممثل الشاب محمد عمرو الليثي ضيفًا على برنامج عيشها بإنرجي مع منة عامر عبر محطة راديو إنرجي 92.1.



وعبر محمد عمرو الليثي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل عايشة الدور مع قامات كبيرة في مجال الفن مثل المخرج أحمد الجندي والفنانة دنيا سمير غانم.



ووصف محمد عمرو الليثي مسلسل عايشة الدور بأنه كان تجربة عظيمة مشيدًا بفريق العمل موضحا:" كنا شباب وصحاب وفي بيننا كيمياء عالية".



كما تحدث محمد عمرو الليثي عن مشاركة بدور عصفورة في مسلسل اللعبة الذي وصفه بأنه " مسلسل أيقوني".

وكشف مازو الليثي في تصريحات لإنرجي أن دور عصفورة كان صغيرا في الموسم الأول لكنه كبر مع الوقت ومع توالي المواسم وتحقيق النجاحات.

كما وصف مسلسل اللعبة بأنه نعمة كبيرة في حياة فريق العمل كله، معبرا عن حبه لهذه التجربة.