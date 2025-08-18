نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد الخالق: كنت بتمنى التمثيل مع أحمد مكي وبقيت برفض أدوار الضابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان الشاب كريم عبد الخالق ضيفًا على برنامج اصحى بإنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وكشف كريم عبد الخالق عن رغبته في المشاركة في مسلسل الغاوي مع الفنان أحمد مكي وتواصل مع أحد من فريق العمل وعرض عليه في البداية دور ضابط شرطة ووكيل نيابة فرفض لعدم تكرار نفس أدواره السابقة.



وأشار كريم عبد الخالق إلى أن دوره كان صغيرًا في البداية ولكن أثناء التصوير هاتفوه بعد تكبير مساحة الدور ليحقق أمنيته في المشاركة بمسلسل الغاوي.



وتحدث كريم عبد الخالق عن مشهده المحذوف من مسلسل الغاوي وكان يرغب في إلغائه وهو تسببه في قتل كزبرة ولكن بعد مشكلات في المونتاج تم تغييره.



ووصف كريم عبد الخالق الفنان عمرو عبد الجليل بأنه "أخطر خطير" مشيرًا إلى أنه كوميديان وفنان موهوب وساعده على تحسين أدائه.



وأشار كريم عبد الخالق إلى أنه يرغب في تقديم أدوار مختلفة عن الضابط التي قدمها في عدة أعمال ولا يرغب في تكرار نفسه.



وقال كريم عبد الخالق، إن مسلسل وتقابل حبيب الذي شارك في دراما رمضان 2025، انتهى تصويره قبل نهاية الشهر بيومين فقط.



وأوضح أنه بعد الإشادة بمشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير" وتحدث إلى المخرج محمد الخبيري ليكرر التجربة مع ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب".



وعبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل بدور له أهمية في الأحداث بعد سعيه للعمل مع المخرج محمد الخبيري، مشيدًا بكتابة المؤلف عمرو محمود ياسين.