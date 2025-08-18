نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود الطويل.. كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة كارول سماحة انظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام من أحدث ظهور لها.

كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ونشرت كارول سماحة، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتديه فستانًا أسود “كب” طويل، مع تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ كارول سماحه

الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور كارول ومحبيها، حيث عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها المميزة وأجواء الصورة المبهجة، وانهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وأسلوبها المتفرد

آخر أعمال كارول سماحة فيديو

بينما كان آخر أعمال كارول سماحة فيديو هو ألبوم "مختلفة" الذي يتألف من 14 أغنية، حيث تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم أسماء كبيرة مثل أحمد حسن راؤول ومحمد رحيم، ومن بين الأغاني التي حظيت بإعجاب الجمهور: "غنوا لحبيبي"، "نفس"، "كتير بخاف"، "حالة تخدير"، و"بوسة".

وايضا طرحت كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

كلمات اغنية إجازة

خدنا الأجازة وخلاص

ننسى الضغوط دي يا ناس

وضبنا شنطتنا اهو وكله جاهز تمام

قعدتنا اخر مزاج

ضحك وهزار واندماج

لمة وسهر فيلم حلو ومحدش ينام

اه لالالاا تعبنا كتير أخيرا خدنا أجازة

اه لالالا مفيش تليفون نرد عليه

اه لالالا حلو التغيير وهمنا مالهوش عازة

اه لالالا نروّق يوم هيحصل إيه.