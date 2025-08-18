نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. سيمون تحيي ذكري ميلاد جميل راتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل جميل راتب، عبر حسابها بموقع انستجرام، معبرة عن حبها وتقديرها لشخصه.

سيمون تحيي ذكري ميلاد جميل راتب

ونشرت سيمون صور تجمعها بجميل راتب، وعلقت عليه قائلة: "في ذكري ميلاد الجميل راتب، من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم، ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والايام".

واضافت سيمون:" وفنان عالمي تقابلنا في بطولة مسلسل عائلة شمس، وفارس بلا جواد، من الشخصيات الجميلة في حياتي كل سنة وهو في مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه".

آخر أعمال سيمون

وكان آخر أعمال سيمون هو مسلسل «صيد العقارب»، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن.

مسيرة جميل راتب الفنية

ولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، أضطره للعمل فى مختلف الأعمال، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك راتب فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس، وحصل على العديد من التكريمات، ورحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018.