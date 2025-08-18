نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير أحدث أفلامه «سفاح التجمع» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، حيث كشف الفيشاوي عن بداية العمل عبر حسابه على «إنستجرام»، بنشر صورة من كلاكيت التصوير.

احمد الفيشاوي يبدأ تصوير أحدث أفلامه «سفاح التجمع»

وعلق احمد الفيشاوي علي صور كلاكيت الفيلم، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بدأنا تصوير فيلم سفاح التجمع، من إنتاج السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومدير التصوير نذار شاكر».

تفاصيل فيلم "سفاح التجمع"

فيلم "سفاح التجمع" يشارك في بطولته كلا من: أحمد الفيشاوي، انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، وغيرهم من الفنانين، والعمل إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه الإخراجية.

اخر اعمال احمد الفيشاوي

وكان اخر اعمال احمد الفيشاوي هو فيلم" السيستم"، تدور احداثه حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

وايضا شارك في فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي من بطولة: أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمود البزاوي، نسرين أمين، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ندى بهجت، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبد الرازق.