أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لـ إطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

التفاصيل الكاملة لـ أحدث ألبومات هيفاء وهبي

ومن المقرر ان يصدر الالبوم على 4 مراحل، تضم كل مرحلة 5 أغاني، سيشهد تعاونا كبيرا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين وغيرهم.

أحدث حفلات هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، تجهز هيفاء وهبي لجولات حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس مع الفنان محمد رمضان في لبنان، ثم هناك حفل آخر يجمعها بالمطرب فارس كرم في الأردن، إلى جانب جولة غنائية في أمريكا، وحفلتين في مصر ودبي سيتم الإعلان عنهما قريبا.

كما تستعد هيفاء لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "مملكة"، حيث تشارك في بطولته أمام النجم مصطفى شعبان، الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يُجري حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هو ديو غنائيا مميزا مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.