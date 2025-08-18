هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل ضيفًا علي برنامج "هذا الرجل أبي"، الذي تقدمه الإعلامية نانسي حمزة، وذلك في أولي حلقات البرنامج الذي يبث علي شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

وكان الكاتب أحمد المسلماني والدكتور هاني أحمد زويل قد قاما بإزاحة الستار عن استديو أحمد زويل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام قد أطلقت اسم العالم الكبير علي استديو 45 إذاعة، باعتبار أن الإذاعة المصرية هي أول من قدمت الدكتور زويل في الإعلام العربي والدولي، وذلك عبر برنامج الإذاعية الشهيرة الأستاذة آمال فهمي قبل سنوات عديدة من حصول الدكتور زويل علي جائزة نوبل.

وقد حظي إطلاق اسم الدكتور زويل علي استديو 45 بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقد أعرب هاني أحمد زويل عن سعادته الغامرة لإطلاق اسم والده علي استديو بماسبيرو الذي يعد أحد أكبر قلاع القوة الناعمة العربية.