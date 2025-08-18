نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان التشويقي لـ "باب الجدعنة" يجمع مروة نصر وشيبة وعنبة بـ لوك مختلف استعدادا لطرحها صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح منذ قليل البرومو التشويقي لأغنية "باب الجدعنه" الذي جمع كل من المطربه مروة نصر والمطرب الشعبي أحمد شيبة ومطرب المهرجانات عنبة وذلك استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية احتفالا مع جمهورهم بصيف ٢٠٢٥.

"باب الجدعنة" كلمات حازم اكس وألحان مونتي وتوزيع ايهاب كوليبكس ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر كوليبكس وبمجرد طرح الإعلان التشويقي خطف أنظار الجميع فقد ظهر الثلاثي بلوك واستايل مبهر وسط تفاعل شديد بين محبيهم واصدقائهم ورواد السوشيال ميديا.