لن تسقط أوراق الشجر.. كتاب جديد يعزز قيم الأمل والتفاؤل

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت منصة “كتبنا” للنشر الشخصي مؤخرًا كتابًا جديدًا بعنوان “لن تسقط أوراق الشجر” للكاتب أحمد نوح، وهو عمل ينتمي إلى الأدب التحفيزي والاجتماعي التربوي، ويهدف إلى ترسيخ قيم الأمل والتفاؤل بوصفهما ركيزتين أساسيتين للسعادة الإنسانية واستمرار الحياة.

ينطلق الكتاب من فكرة محورية مفادها أن السعادة ليست مجرد لحظة عابرة، بل ثمرة يانعة تنمو في أغصان الأمل. ومن هذا المنطلق، يسعى المؤلف إلى إبراز العلاقة الوثيقة بين الأمل والسعادة، وكيف يمكن للأمل أن يصنع المعنى ويمنح الحياة طعمها، في حين تمنح السعادة القلب طمأنينته وقدرته على الاستمرار.

وفي فصوله المتعددة، يطرح الكتاب تساؤلات جوهرية مثل: كيف يصبح التفاؤل قرارًا واعيًا؟ وكيف يمكن صناعة السعادة من الداخل بعيدًا عن الظروف الخارجية؟ ويستعرض نماذج واقعية من رموز فكرية وإنسانية أثرت في مجتمعاتها، مثل المفكر زكي نجيب محمود، والمفكر عبد الوهاب المسيري، بالإضافة إلى إشارات ملهمة لشخصيات عالمية كالعالِم ستيفن هوكنج الذي واجه الإعاقة بإرادة وعزيمة.

الكاتب أحمد نوح لا يكتفي بمعالجة الأمل من زاوية فردية، بل يربطه بالبعد الاجتماعي والتربوي، معتبرًا أن غرس الأمل ليس مسؤولية الفرد وحده، بل هو مشروع وطني ومجتمعي يمر عبر الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات التربوية، ويُترجم إلى سياسات تعليمية وثقافة عامة تسهم في بناء مجتمع متماسك لا تهزه الأزمات. كما يؤكد أن احترام ثقافة الآخر ومبدأ التعايش والتسامح من القيم الجوهرية التي تمثل أساسًا لمكارم الأخلاق وأداة رئيسة لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ويُعد كتاب “لن تسقط أوراق الشجر” مناسبًا للشباب في مراحل التحول والأزمات، كطلاب المدارس والجامعات، وأيضًا للمربين والمعلمين والآباء الباحثين عن أدوات عملية في زراعة الأمل لدى الناشئة، فضلًا عن القراء المهتمين بالتنمية الذاتية والوعي المجتمعي. في المقابل، قد لا يجد فيه الباحثون الأكاديميون الطرح الإحصائي المتخصص الذي يتطلعون إليه، ولا محبو السرد الروائي التقليدي.