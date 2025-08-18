نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة ينافس على جائزة أفضل ألبوم لعام 2025 في جوائز الجرامي العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في سابقة استثنائية من نوعها، يشارك الفنان حمزة نمرة في سباق جوائز الجرامي العالمية Grammy Awards عبر ألبومه الجديد "قرار شخصي".

ويقتحم حمزة نمرة سباق أعرق الجوائز الموسيقية حول العالمية في تصنيفين ضمن نسختها الثامنة والستين، أولاهما جائزة أفضل ألبوم عالمي Global Music Album والأخرى جائزة أفضل ألبوم غنائي للعام Album of The Year.

ودخل حمزة نمرة رسميا سياق ترشيحات الجرامي لعام 2025 عن ألبومه الجديد "قرار شخصي" الذي ضم 13 أغنية، من بينها "شمس وهوا" و"طال غيابك" و"كده الأيام" و"عزيز عيني" و"كايرو".

وخاض حمزة خلال الألبوم تجربة تسويقية غير مألوفة بإطلاق أغانيه على أربع دفعات أسبوعية بواقع ثلاثة أغاني مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في دفعتها الأخيرة، وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا ومنصات الموسيقى الرقمية على مدار أربعة أسابيع متتالية.

ويعد دخول حمزة نمرة سباق جوائز الجرامي العالمية سابقة ونقلة عالمية للموسيقى المصرية والعربية، ويعد تتويجا لمسيرة حمزة الغنائية الممتدة لأكثر من عقدين، ومن المقرر إعلان القائمة النهائية من الترشيحات للجوائز في شهر نوفمبر المقبل بعد منافسات تجمع مئات الفنانين من حول العالم.