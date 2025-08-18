نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تواجه أزمة صحية صعبة والأطباء يدرسون تدخلًا غير جراحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مشيرًا إلى استمرار معاناتها من آلام شديدة، مما دفع الفريق الطبي إلى دراسة إمكانية إجراء تدخل طبي غير جراحي خلال الفترة المقبلة.

نتائج متضاربة وتحسن جزئي

بدأت أنغام مؤخرًا في تناول الطعام بشكل محدود، لكن حالتها تراجعت بسبب الألم الحاد، وأظهرت التحاليل الطبية نتائج متباينة، إذ كانت بعض المؤشرات جيدة، بينما بقيت أرقام أخرى غير مستقرة، ما يفرض متابعة دقيقة من قبل الأطباء قبل تحديد أي خطوات علاجية إضافية.

الجراحة العاجلة في ألمانيا

تأتي هذه التطورات بعد أن خضعت الفنانة لعملية جراحية معقدة في ألمانيا، تمثلت في استئصال جزئي للبنكرياس بعد اكتشاف ورم خطير، بعد أن واجهت مشاكل متكررة في الجهاز الهضمي لأشهر طويلة.

ومن المقرر أن تبقى أنغام في المستشفى حتى استقرار حالتها تمامًا قبل العودة إلى مصر لإتمام فترة النقاهة.

دعم جماهيري وفني واسع

تلقىّت أنغام دعمًا كبيرًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، مع تمنيات بالشفاء العاجل.

وقد تفاعل المتابعون بشكل واسع خاصة بعد نجاح حفلها الأخير في مهرجان العلمين الجديدة 2025، مؤكدين حرصهم على متابعة تطورات حالتها الصحية.