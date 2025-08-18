نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة يخوض أول بطولة مطلقة في «على ضهر راجل» بمشاركة نجوم كبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان أحمد بحر، المعروف بـ«كزبرة»، لخوض أول بطولة مطلقة له في الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «على ضهر راجل»، وهو عمل مأخوذ عن رواية 100 حلم قبل الموت للكاتب محمد جلال.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، حيث يشارك إلى جانب «كزبرة» كل من الفنان أشرف عبد الباقي، سلوى خطاب، ويارا السكري، ومن إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

العمل يتكون من 10 حلقات، وقد بدأ صُنّاعه البروفات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسبوع المقبل، على أن يُعرض عبر منصة «شاهد».

حضور قوي لنجوم الكوميديا والدراما

يشكل المسلسل محطة مهمة في مشوار أحمد بحر، خاصة بعد مشاركته مؤخرًا في الحلقة الأولى من مسلسل «الغاوي» مع أحمد مكي في رمضان 2025.

أما الفنان أشرف عبد الباقي، فينتظر جمهوره رؤيته قريبًا على شاشة السينما من خلال فيلمه الجديد «السادة الأفاضل»، الذي يجمعه بعدد من النجوم منهم محمد ممدوح، ناهد السباعي، هنادي مهنا، بيومي فؤاد وآخرون.

