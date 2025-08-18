نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سبت أثر وحكاية حلوة عند أي حد عرفك".. ريهام عبد الغفور تنعي تيمور تيمور برسالة مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، مدير التصوير تيمور تيمور، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، والذي رحل عن عالمنا أول أمس السبت غرقًا بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق في رأس الحكمة.

رسالة ريهام عبد الغفور لتيمور تيمور

وكتبت ريهام عبد الغفور: "يا حبيب قلبي يا تيمور ياللي أهل بيتك بيقولو عليك كنت حنين وفرقوش وطيب وبتحب أوي جبر الخواطر.. ياللي أهل مراتك بيقولوا عليك لما دخلت حياتهم جبتلهم الأمان والسلام، ياللي أمك بتقول عليك كنت بني آدم حنين وكويس أوي وابن بار، ياللي زمايلك وأصحابك بيقول عليك كنت مسهل عليهم حياتهم".

وتابعت: "ياللي العمال كانت بتفطر معاك في طبق واحد في اللوكيشن، ياللي مخلص لشغلك، ياللي ضحيت بحياتك عشان تنقذ ابنك، ياللي قعدت تسمعني وانا بقولك أني قلبي انكسر على أبويا وتطبطب عليا، وكنت فاكرة إن عمري ما حتوجع تاني بس فراقك وجعني أوي أوي أوي ووجع كل حد عرفك، كل الناس بتحبك وبتدعيلك وعمرها ما حتنساك، عشان انت سبت أثر وحكاية حلوة عند أي حد عرفك".



واختتمت ريهام عبد الغفور، قائلة: "ربنا يسعدك في الجنة ويجعلك في أعلى درجاتها، ويجمعنا بيك وبالغاليين في الجنة يارب.. أسألكم الفاتحة والدعاء".