نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روتانا" تطرح أغنية "زمانك دلوقتي".. أولى أغاني ألبوم شذى (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم، أغنية "زمانك دلوقتي" للنجمة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية “زمانك دلوقتي”

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام 2025، والتي تراها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها.