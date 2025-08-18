نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أحلى وأجمل النجاحات في حياتي.. بدرية طلبة تستعيد ذكريات مشاركتها في برنامج "حسين على الهوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعادت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة لحظة خاصة من مسيرتها الفنية، حيث شاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ذكريات مشاركتها في برنامج "حسين على الهوا"، مؤكدة أنه كان أحد أبرز محطاتها التي منحتها حضورًا مختلفًا في عالم الفن.

منشور بدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة بكلمات مليئة بالفخر: "من أحلى وأجمل النجاحات في حياتي برنامج حسين على الهوا، ودي أعلى حلقة كان لي الشرف أني أقف قدام نجمة عظيمة زي الراحلة مريم فخر الدين ونجوم كتير، ولحد النهاردة من 2002 ولسة البرنامج بيذاع والناس بتشوفه كأنها بتشوفه لأول مرة".

آخر أعمال بدرية طلبة

وفي سياق آخر، شاركت بدرية طلبة في دراما رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل “سيد الناس”، وهو من إنتاج صادق الصباح، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، صلاح عبدالله، منة فضالي، نشوى مصطفى، بشرى، أحمد زاهر، إنجي المقدم، طارق النهري، أحمد فهيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف ورشة «قلم» وإخراج محمد سامي.