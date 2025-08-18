بكلمات رومانسية.. مي كساب تحتفل بعيد زواجها من أوكا

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة مي كساب بمرور عشرين عامًا على زواجها من المطرب أوكا، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة من حفل زفافهما، وكتبت رسالة مؤثرة أعربت فيها عن حبها الكبير لزوجها وامتنانها لوجوده في حياتها، معلقة: “زي النهاردة من عشر سنين ابتدت حياتي كزوجة مع زوج طيب وإبن أصول وطموح ومكافح وشريف بني نفسه بنفسه عشر سنين عدو ما كانوش سهلين أبدا علينا مرينا كتير بعواصف وزلازل وبراكين ومطبات بس قمنا وكملنا عشان 13 سنة حب وعشرة و3 أولاد أكبر نعمة من رب العالمين”.

رسالة مي كساب لزوجها

وأكدت مي كساب في كلماتها أن أوكا كان وما زال السند والداعم الحقيقي لها، ووصفت سنوات زواجهما بأنها مليئة بالحب والوفاء والاحترام، مشيرة إلى أنه الزوج الطيب المكافح وصاحب الأصول الذي منحها أجمل ما في الحياة، وهما أولادهما، مضيفة: “عدو السنين بستر الله وكرمه وفضله، بأتمني باقي العمر سوا في صحة ورضا وسعادة وكرم وستر من الله، زوجي العزيز، شكرًا على اليوم الحلو النهارده وشكرًا على كل حاجة بتعملها عشانا”.

وتمنت مي دوام السعادة والستر لزوجها وعائلتها، مؤكدة أن الله أنعم عليها بوجوده في حياتها، مضيفة: “ربنا يخليك لينا ويبعد عنك شياطين الإنس والجن ويحققلك كل اللي بتتمناه بنحبك، مي وفريدة وداليدا ونوح”.