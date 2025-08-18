نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نجم الغناء الشعبي حكيم للقاء جمهوره في الساحل الشمالي مساء الجمعة المقبلة، في حفل غنائي ضخم ينتظره الآلاف من عشاقه، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يملأ الأجواء بالحماس والطرب.

ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيه التي صنعت تاريخه الفني وارتبطت بذاكرة جمهوره، إلى جانب تقديم مقاطع حصرية من أحدث أغاني ألبومه الجديد الذي يواصل التحضير له في الفترة الحالية. الألبوم يتضمن ألوانًا موسيقية متعددة تجمع بين الطابع الدرامي والإيقاعات الراقصة السريعة، بما يعكس أسلوب حكيم المتجدد الذي يسعى دائمًا لمواكبة كل الأذواق.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أغانيه "بتاع مصلحتك"، والتي طرحت على مختلف المنصات الرقمية وحققت أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع محمد مصطفى، وتميزت بروحها الشعبية والإيقاع الحماسي الذي يتناسب مع طابع حكيم الغنائي.