"The Fantastic Four: First Steps يفتتح المرحلة السادسة لمارفل بإيرادات قياسية عالمية"

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم الخيال والفنتازيا The Fantastic Four: First Steps كتابة نجاحاته في شباك التذاكر العالمي، بعد أن تجاوزت إيراداته حاجز 445 مليونًا و218 ألف دولار منذ انطلاق عرضه في 25 يوليو الماضي. العمل الذي أنتجته استوديوهات مارفل/ديزني وصلت مدته إلى ساعة و54 دقيقة، ليكون بذلك الانطلاقة الرسمية للمرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي.

وتوزعت الإيرادات بشكل لافت، إذ حصد الفيلم داخل شباك التذاكر الأمريكي حوالي 240 مليونًا و637 ألف دولار، بينما حقق على المستوى الدولي ما يقارب 204 ملايين و644 ألف دولار، ليحافظ على موقعه ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات هذا الصيف.

ويُعد الفيلم أول ظهور متكامل لشخصيات "الفانتاستيك فور" في إطار عالم مارفل السينمائي بعد محاولات سابقة لهوليوود في إعادة تقديم القصة؛ بداية بفيلمي Fantastic Four (2005) و Rise Of The Silver Surfer (2007) من إخراج تيم ستوري، ثم النسخة الأحدث عام 2015 مع المخرج جوش ترانك، لكن جميع تلك الأعمال لم تحظَ بإشادة نقدية تذكر.

المخرج مات شاكمان أوضح أن النسخة الجديدة جاءت برؤية مختلفة تمامًا، مشيرًا إلى أن الجمهور لا يحتاج لمتابعة الأجزاء السابقة لفهم الأحداث، وهو ما زاد من حماس المشاهدين ورفع سقف التوقعات حول مستقبل الأبطال الأربعة في عالم مارفل الممتد.