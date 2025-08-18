نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا استقبل سامح حسين نبأ وفاة ابن شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان سامح حسين وفاة نجل شقيقه الطفل حمزة عن عمر أربع سنوات.

ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا:

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} إنا لله وإنا إليه راجعون.. "حمزة" ابن أخويا في ذمة الله.. ربنا يصبر أمه وأبوه، اللهم اجعله شفيعًا لهما، وأعظم به أجورهما، وثقّل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام.

وقد لقي منشور سامح حسين تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه، كما حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء، من بينهم: طارق لطفي، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، وعمرو عبد العزيز.