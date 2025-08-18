نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوينتن تارانتينو يترك مقعد الإخراج لديفيد فينشر في الجزء الجديد من "Once Upon A Time In Hollywood" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاجأ المخرج العالمي كوينتن تارانتينو جمهوره بإعلانه عن قراره بعدم تولي مهمة الإخراج للجزء الثاني من فيلمه الشهير Once Upon A Time In Hollywood، مانحًا هذه الفرصة للمخرج الحائز على إشادة نقدية واسعة ديفيد فينشر، الذي بدأ بالفعل التحضير للعمل الجديد تحت عنوان The Adventures Of Cliff Booth.

الفيلم المنتظر سيعيد الجمهور إلى عالم هوليوود عام 1969 من خلال شخصية "كليف بوث" التي قدمها النجم براد بيت، إلى جانب "ريك دالتون" الذي جسده ليوناردو دي كابريو في الجزء الأول الصادر عام 2019. العمل الجديد يعتمد على سيناريو أصلي كتبه تارانتينو بنفسه، لكنه فضّل تسليم دفة الإخراج إلى زميله فينشر.

وخلال ظهوره في بودكاست The Church Of Tarantino، أوضح المخرج صاحب البصمة السينمائية المميزة سبب قراره قائلاً: "أعتبر نفسي وديفيد فينشر من أفضل المخرجين على الساحة، وحين يبدي مخرج بحجم فينشر رغبة في تحويل أعمالي إلى فيلم، فهذا يعكس احترامه وجديته تجاه ما أقدمه، وهو ما يجعلني أقدّر الأمر وأدعمه بكل قوة".

وبذلك يفتح التعاون المرتقب بين تارانتينو وفينشر الباب أمام عمل سينمائي استثنائي يجمع بين خيال تارانتينو وجرأة أسلوب فينشر، ما يجعل من The Adventures Of Cliff Booth واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة في الفترة المقبلة.